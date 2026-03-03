Yamal guida la classifica dei giocatori più preziosi. Dembele fuori dalla top-10, Mbappé 2°

Lamine Yamal e Kylian Mbappé sono i due nomi che dominano la scena mondiale. Nonostante quasi un decennio di differenza d’età e stili di gioco diversi, entrambi hanno un ruolo di assoluto protagonista sia nella squadra di club che in nazionale. E il loro valore di mercato schizza.

Secondo la classifica stilata da Football Benchmark, il talento del Barcellona è il calciatore più prezioso al mondo con un valore stimato di 286,8 milioni di euro (circa 338 milioni di dollari). Il fattore età - appena 18 anni - e le prestazioni attuali contribuiscono al suo primato: nonostante la giovane età, Yamal veste già la maglia numero 10 del Barcellona, è titolare fisso nella nazionale spagnola e ha chiuso al secondo posto il Pallone d’Oro 2025.

Al secondo posto si piazza Mbappé, valutato 232,2 milioni di euro (circa 274 milioni di dollari). Nonostante le sue prestazioni di alto livello, l’età (27 anni) e il recente approdo a Madrid come parametro zero rendono improbabili trasferimenti milionari a breve termine. Chiude il podio Erling Haaland del Manchester City, stimato intorno ai 243 milioni di dollari. Seguono nomi come Jude Bellingham (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Liverpool), Pedri (Barcellona), Michael Olise (Bayern Monaco), Vinicius Junior (Real Madrid) e Jamal Musiala (Bayern Monaco). Se non sorprende l'assenza di rappresentanti della Serie A, fa un po' scalpore che nella top-10 non figurino giocatori del Paris Saint-Germain campione d'Europa in carica: nemmeno il Pallone d'Oro, Ousmane Dembélé, è presente.

1 Lamine Yamal - 286,8 M€

2 Kylian Mbappé - 232,2 M€

3 Erling Haaland - 231,0 M€

4 Jude Bellingham - 199,0 M€

5 Bukayo Saka - 156,5 M€

6 Florian Wirtz - 154,5 M€

7 Pedri - 154,5 M€

8 Michael Olise - 149,0 M€

9 Vinicius Junior - 149,0 M€

10 Jamal Musiala - 137,0 M€