Tra Acerbi, Rudiger e Burn: il lavoro di Haaland al City, con strattoni di maglia e trash talk

"Un altro giorno in ufficio", il post di Erling Haaland accanto a una foto del suo ultimo duello fisico con Dan Burn, difensore del Newcastle in Premier League. Ma prima di lui ci sono stati van Hecke del Brighton, Bassey del Fulham, Gabriel dell'Arsenal e la lista si allunga. "È l'unico attaccante che abbia mai visto in vita mia che commette più falli sui difensori di quanti i difensori ne commettano su di lui", ha detto il suo allenatore Pep Guardiola, esasperato. "Non ho mai visto nulla di simile. All'inizio della stagione gli arbitri dicevano che sarebbe stato il contrario (riferendosi alle trattenute, ndr), ma onestamente è l'esatto opposto. Ogni volta che Erling tocca l'avversario, è fallo per Erling. Non capisco".

Questo è il repertorio di Haaland. Il centravanti norvegese è grande fisicamente, veloce anche e dunque una minaccia per i difensori avversari, costretti alle cattive maniere o alle tattiche pesanti per fermarlo. Questo mismatch a sportellate è influenzato anche dal gioco maggiormente corto di Donnarumma e Trafford in costruzione dal basso, con i diretti marcatori del carrarmato norvegese ad andare a duello. Insomma, uno stile old school in Premier League, imparato da piccolo quando il papà militava tra City, Nottingham Forest e Leeds, quest'ultima prossima avversaria in campionato oggi.

Anche in Champions League ha dato spettacolo, ad esempio, il duello tra strattoni di maglie e risate con Francesco Acerbi nella finale di Istanbul contro l'Inter. Oppure il faccia a faccia con Antonio Rudiger del Real Madrid, che ha studiato video su YouTube per prepararsi allo scontro tra titani. E stargli letteralmente appiccicato. C'è un dettaglio imprescindibile che mette in risalto le qualità di Haaland ed è il ritorno alla forma fisica smagliante. Ma se il 25enne reagisce con il fumo alle orecchie, ad esempio per giochi sporchi, generalmente sono guai per qualsiasi avversario poi si trovi sul suo passaggio. Con un po' di "sano" trash talk - sfottò tradotto - ad alzare la temperatura, per indispettire chi gli sta di fronte.