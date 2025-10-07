Il ct della Bosnia su Dzeko: "Gioca poco? A volte preferirei giocasse ancora meno..."

Nel corso dell'estate ci si chiedeva quanto spazio potesse avere nel corso di questa stagione Edin Dzeko alla Fiorentina. Arrivato a ben 39 anni dopo l'esperienza in Turchia - al Fenerbahce - il centravanti è giunto in Italia con tanta voglia di rivincita, anche se in questo primo scorcio di stagione il tecnico Stefano Pioli ha limitato il suo utilizzo a degli spezzoni finali di gara, ad esclusione di due partite da titolare giocate in Conference League.

Il CT della Bosnia Erzegovina Sergej Barbarez però, non ha voluto fare a meno di lui in queste convocazioni. Intervenuto oggi in conferenza stampa in vista delle partite contro Cipro e Malta dei prossimi giorni, l'allenatore ha commentato anche questo aspetto, legato allo scarso minutaggio avuto dal suo bomber: "Per quanto mi riguarda è il minore dei problemi. Anzi, a volte preferirei che giocasse meno, soprattutto nelle partite prima della pausa per le nazionali. Non è affatto un problema. Abbiamo tre giocatori che non sono titolari nelle loro squadre - ha aggiunto Barbarez - per questo è importante che siano in forma e che abbiano ritmo, solo così possiamo essere degli avversari tosti e concreti in campo".

Fino ad ora nelle prime sei giornate di campionato Dzeko ha collezionato 89 minuti, tutti da subentrato. In Conference League è stato schierato titolare contro il Sigma Olomouc, giocando 72 minuti, oltre ai 110 minuti giocati nella fase a Qualificazione contro il Polissya (con un gol siglato nel match di ritorno, anche questo giocato da titolare).