Parma, Cuesta: "Abbiamo provato a vincerla, rimontare due gol al Milan non era facile"

Carlos Cuesta, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 2-2 contro il Milan: "Abbiamo provato fino alla fine a vincerla, questo gruppo sa reagire ai momenti di difficoltà. Non è facile reagire in questo modo dopo essere sotto di due gol col Milan, è un grande valore e questa deve essere la strada sulla quale continuare. Ci sono anche tante cose sulle quali lavorare, useremo la sosta per preparare le prossime partite che ci attendono".

Avete concesso un po' troppo nel primo tempo?

"Abbiamo sofferto due ripartenze per andare ad attaccare, dovevamo chiuderle prima. E' vero però che stavamo soffrendo un po' sul lato destro dove creavano superiorità, dobbiamo fare il massimo per vincere la partita ma sempre mantenendo un certo equilibrio".

Come funziona il vostro scouting?

"Il merito è del club, della dirigenza e dello scouting che lavora tanto con una visione chiara. Siamo tutti allineati, proviamo ad accelerare il processo di crescita. Britschgi ha fatto bene anche a sinistra, ha una personalità che gli permetterà di fare ancora meglio".