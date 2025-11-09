...con Claudio Pasqualin

"In Parma-Milan è successo di tutto. Una partita dai due volti, i rossoneri sono letteralmente spariti dal campo nel secondo tempo ma hanno avuto una clamorosa occasione con Pulisic per passare in vantaggio. Se il Milan avesse mantenuto il ritmo iniziale non avrebbe subito i due gol". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Claudio Pasqualin, presidente onorario di Conference403 e presidente di Avvocaticalcio.

Per il Milan un'occasione persa?

"Sicuramente. Ma non c'è ancora una favorita che si fa preferire. Le cinque si alterneranno fino alla fine e lotteranno per la Champions e lo Scudetto".

La Juventus ha pareggiato il derby...

"Un pareggio che soddisfa più il Torino, che sarebbe anche ora vincesse un derby. Anche la Juve ha sprecato un'occasione per fare tre punti, questa pareggite sta diventando una malattia".

Cosa è cambiato con Spalletti?

"Il ruolo di Koopmeiners che improvvisamente è calato di valore nel mercato. Gioca da braccetto di sinistra e non può valere come un centrocampista come era considerato fino a ieri. La quotazione dei braccetti mi risulta essere molto più bassa".

La Fiorentina s'è affidata a Vanoli.

"Sarà privato di Kean, speriamo che Piccoli si dimostri all'altezza: ha un'occasione. Dal punto di vista tattico Vanoli imposterà la squadra secondo le sue idee. E' stata la scelta migliore per la Fiorentina per carattere, attendibilità, serietà e competenza".

Subito una sfida importante: contro il Genoa...

"Una situazione particolare, l'auspicio è che per quanto Marassi non sia un campo facilissimo, riesca a spuntarla. D'altra parte anche il Genoa ha i suoi problemi".

Avvocato, chiudiamo con la B...

"Balza agli occhi la sconfitta del Palermo. Quello di Castellammare è un campo molto ostico, la Juve Stabia è una squadra costruita molto bene dal ds Matteo Lovisa e non mi sorprende che possa aver battuto anche il Palermo però se guardiamo il budget, queste sono imprese. Il Palermo ha tanti calciatori di classe per la Serie B, sembrerebbe una corazzata ma deve ancora trovare la quadra. Per la Sampdoria mi sembra una missione assai complicata: ha fatto solo una vittoria, ormai purtroppo non è più una sorpresa in negativo. Allo Spezia è andato Donadoni: è sempre stato una persona perbene, corretta, che ha tutte le capacità per lavorare, può fare bene nel tempo":