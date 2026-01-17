Scomparsa Commisso, il Pisa: "Vicini in questo momento al dolore della famiglia e del Club viola"
Il Pisa, con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco Commisso avvenuta nella notte dopo una lunga malattia: "Il Presidente Giuseppe Corrado, a nome di tutto il Pisa Sporting Club, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso; la Società è vicina in questo momento al dolore della famiglia e del Club viola".
