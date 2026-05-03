Scudetto all’Inter, buona la prima per Chivu: è il quarto allenatore di sempre a vincere subito
Buona la prima, mai così vero. Cristian Chivu conquista il suo primo scudetto da allenatore dell’Inter, aggiornando alcuni dati statistici relativi alla storia del campionato di Serie A. Il tecnico romeno - 45 anni - non è il più giovane a vincere lo scudetto, e non ci va neanche troppo vicino: regge, a quasi cent’anni di distanza, il record di Arpad Weisz, che con l’Ambrosiana (la denominazione assunta dall’Inter durante il ventennio fascista) divenne campione d’Italia a 34 anni.
Chivu, in compenso, è soltanto il quarto allenatore a vincere lo scudetto alla sua prima stagione in panchina, considerando per tale la prima iniziata da tecnico in carica già all’avvio del campionato. Il difensore, prima di approdare all’Inter, vantava infatti già 14 panchine in Serie A, ma alla guida del Parma da subentrante.
Prima di lui, ci erano riusciti soltanto tre allenatori: Ettore Puricelli (Milan 1954/55), Giovanni Invernizzi (Inter 1970/71) e Arrigo Sacchi (Milan 1987/88). La lista si allunga, ma non di troppo, considerando anche gli allenatori capaci di vincere lo scudetto alla prima stagione in Serie A (e non da allenatori in assoluto). Si aggiungono infatti: Tony Cargnelli (Torino 1927/28), Carlo Bigatto (Juventus 1934/35), Antonio Janni (Torino 1942/43), Leslie Lievesley (Torino 1948/49), Jesse Carver (Juventus 1949/50), Ljubiša Broćić (Juventus 1957/58), Čestmír Vycpálek (Juventus 1971/72), José Mourinho (Inter 2008/09).
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