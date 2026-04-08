Un altro Seedorf in rossonero. Il figlio di Clarence esordisce col Milan Futuro
Un altro Seedorf fa il suo esordio con la maglia del Milan, se pur l'Under 23. Si tratta di Denzel, classe 2007, figlio di Clarence. Centrocampista anche lui, oggi pomeriggio è stato schierato da Massimo Oddo, che del padre è stato compagno di squadra vincendo la Champions League nel 2007.
Appena 6 minuti in campo per lui, subentrato al 39' della ripresa al posto di Emanuele Sala nella partita poi persa sil campo della Real Cisalpina.
Era nell'aria il suo esordio: spesso aggregato in prima squadra, Seedorf Jr aveva collezionato diverse panchine in questa stagione. Non è il primo figlio d'arte ad aver vestito la maglia del Milan Futuro in questa stagione. Da settembre a gennaio infatti, Maximilian Ibrahimovic era sceso in campo in 16 occasioni, segnando 5 reti prima di trasferirsi all'Ajax.
Il papà Clarence è stato uno dei perni di uno dei Milan più belli di sempre, capace di arrivare a tre finali di Champions League, vincendone due. Complessivamente in rossonero ha raccolto 432 presenze dal 2002 al 2012, segnando 62 reti. La sua ultima presenza risale al 13 maggio 2012 in una partita contro il Novara a San Siro. Successivamente diventerà allenatore del Diavolo, per un breve periodo nel 2014.
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