Sergi Roberto: "Andare in Champions League per il Como significherebbe fare la storia"

"Andare in Champions League per il Como significherebbe fare la storia. Quando sono arrivato lo scorso anno, l'obiettivo era restare in A, quest'anno le aspettative erano più alte ma nessuno si sarebbe mai immaginato che avremmo lottato per la Champions". Sergi Roberto parla così nel nuovo episodio di Storie di Serie A su DAZN: "Ora l'obiettivo è mantenere il quarto posto. Poter ascoltare l'inno per la città, per il club e per i tifosi sarebbe qualcosa di storico. Viviamo nell'entusiasmo di un progetto nuovo e incredibile, con tanti giocatori giovani. Siamo una famiglia e questa è la forza del Como".

L’ex capitano del Barcellona e attuale numero 8 lariano continua così: "La partita che ha svoltato la stagione è stata contro la Juventus a Torino: avevamo 4 o 5 punti di differenza e sapevamo che senza vincere quella partita saremmo stati tagliati fuori. Lì abbiamo capito di potercela giocare. Tra gli avversari, Yildiz è il giocatore che mi ha sorpreso di più da quando sono arrivato in Italia: mi piace molto, credo sia un giocatore diverso ed è bello vederlo giocare".

Sul ricordo indelebile del gol al PSG: “Quando incontro i tifosi, ancora oggi, mi ricordano quel gol. Sicuramente verrà ricordato per sempre: rimarrà un momento speciale nella storia del Barcellona. Dopo quel giorno, mi hanno mandato video da ogni parte del mondo con persone che impazzivano e i giorni successivi l'ho rivissuto tante volte, continuando a pensarci giorno e notte. Più semplice la rimonta col PSG o portare il Como in Champions? Per ora dico la rimonta, perché il Como non ci è ancora arrivato, ma siamo carichi e alla fine si tratta di sognare e proveremo a farcela".

Su Cesc Fabregas e il futuro in panchina: "Per me Fabregas è un modello: le sue idee e il modo che ha di comunicare sono incredibili, sto provando a imparare tantissimo da lui. Credo sia già uno dei migliori allenatori in circolazione, ma migliorerà ancora. Sicuramente quando finirò di giocare prenderò il patentino da allenatore, anche se dovrò capire se piacerà alla mia famiglia perché si lavora tante ore tutti i giorni. Ma rimarrò legato al calcio".