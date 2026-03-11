Como, Sergi Roberto in scadenza: futuro già deciso? Fabregas si è esposto

E se il futuro di Sergi Roberto fosse già scritto? Al momento non è dato saperlo, anche se a gennaio i colloqui con la dirigenza per un rinnovo non erano nemmeno partiti. Ciò non toglie che il contratto con il Como sia pericolosamente in scadenza il prossimo 30 giugno. Servirà prendere una decisione a breve, perché il club biancoblù ha certamente investito con lungimiranza a gennaio con un prospetto come Adrian Lahdo. Ma qualora la banda di Fabregas dovesse riuscire a qualificarsi in Europa, una riflessione sulla permanenza del centrocampista spagnolo sulle rive del Lago sarebbe più che mai doverosa.

"Non abbiamo ancora parlato con loro, ci sono in mezzo tante partite. Ora sarebbe inopportuno", dichiarò l'allenatore del Como a gennaio riguardo il possibile rinnovo legato a Sergi Roberto e anche ad Alberto Moreno, altro giocatore in scadenza in estate. Ma l'ex Barcellona, smaltito lo stiramento alla coscia, è tornato subito a disposizione ed è rientrato fortemente nelle rotazioni della squadra. Titolare col Milan nell'1-1 a San Siro, entrato allo Stadium e subito capace di disegnare una traiettoria magica per lanciare in corsa Da Cunha e servire Caqueret per il 2-0 contro la Juventus. Nel complesso un equilibratore intelligente tatticamente, in fase difensiva, anche negli spezzoni di gara finali trovati in stagione.

Adoperato invece come ricambio di lusso in Coppa Italia per far rifiatare a turno Perrone o Da Cunha - macinati 264 minuti nella competizione - e sempre nell'undici titolare in ogni partita disputata, eccetto il Sassuolo. La forma l'ha ritrovata, anche se Fabregas nel corso della sua giovane carriera ha imparato a dosare attentamente Sergi Roberto. Senza usurarlo, vista anche l'età (34 anni). Il cervello dell'ex blaugrana però riflette la scuola di pensiero Barcellona tanto cara al suo allenatore. "Penso che abbiamo dei grandissimi giocatori, Sergi Roberto, Caqueret, Perrone hanno caratteristiche per il calcio che voglio io". E allora un rinnovo al termine della stagione non è ipotesi da scartare.

Si è rivelato un "acquisto" in più - lo ha garantito più volte anche Fabregas - e l'anno prossimo potrebbe diventare quella carta nella manica da giocarsi in qualsiasi occasione. A maggior ragione con le partite ravvicinate e in caso di competizione europea da affrontare per la prima volta nella storia. E quel bagaglio d'esperienza generato dalla sua illustre carriera con 20 trofei in bacheca sposta fin troppo gli equilibri del Como per lasciarlo andare.