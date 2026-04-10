Cagliari-Cremonese, i convocati di Pisacane per la sfida salvezza: c'è il giovane Mendy
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Di seguito i convocati del tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, in vista dello scontro salvezza contro la Cremonese. Assenti gli infortunati Felici, Idrissi e Pavoletti. In lista il giovane Paul Mendy della Primavera:
PORTIERI: Caprile, Sherri, Ciocci
DIFENSORI: Palestra, Rodriguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert
CENTROCAMPISTI: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Sulemana, Liteta, Folorunsho
ATTACCANTI: Kiliçsoy, Belotti, Albarracin, Borrelli, Mendy, Trepy, Esposito
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