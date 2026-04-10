TMW Genoa, Sabelli sempre più rossoblù: rinnovo fino al 2028, manca solo l'annuncio

Stefano Sabelli e il Genoa. Una storia che proseguirà ancora. L'esterno rossoblù è uno degli elementi cardine dello spogliatoio di Daniele De Rossi. Molto importante in campo con le sue sgroppate, fondamentale fuori con la sua professionalità e con il prezioso aiuto che dà ai compagni più giovani. E non solo. Nelle ultime uscite, quando Norton-Cuffy non era a disposizione, è stato impiegato nelle due sfide vinte contro la Roma a Marassi e a Verona contro l'Hellas come esterno sinistro con ottimi risultati.

Rinnovo fino al 2028: manca solo l'annuncio

E il suo futuro sarà ancora con la maglia del club più antico d'Italia. Il difensore romano infatti andava in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ma le parti erano da tempo al lavoro per proseguire insieme. Un contratto biennale che andrà quindi in scadenza nel 2028 per Sabelli con l'annuncio che è aytteso nelle prossime ore.

I numeri di Sabelli al Genoa

Nella stagione in corso, l'esterno ha collezionato 12 presenze fra campionato e Coppa Italia mentre con la maglia rossoblù i gettoni sono 122 con una rete realizzata nella stagione 2022-2023 in Serie B nell'ultimo match contro il Bari. In quella stagione gli assist sono stati sei fra campionato e Coppa Italia.