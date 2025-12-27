Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, Gorgone: "Non meritavamo la sconfitta. Questa squadra battaglierà fino alla fine"

Pescara, Gorgone: "Non meritavamo la sconfitta. Questa squadra battaglierà fino alla fine"
© foto di Luca Cilli
Oggi alle 16:15Serie B
Lorenzo De Angelis

Nel post partita di Spezia-Pescara, sfida vinta dai padroni di casa 2 a 1 grazie alla rete allo scadere di Artistico, l'allenatore in seconda dei Delfini Giorgio Gorgone ha così commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Rete8:

"Non meritavamo questa sconfitta, nel primo tempo potevamo fare meglio e abbiamo fatto così così. Nel secondo tempo meritavamo il pareggio o addirittura andare in vantaggio. Il fallo su Caligara andava rivisto e questo non mi sta bene. c'è molto rammarico però io sono convinto che se ci inizieranno a girare le cose lotteremo fino alla fine. Nel primo tempo gli attaccanti erano piatti.
Sono troppe le sconfitte immeritate e dobbiamo richiamare l'attenzione. Primo tempo un po' sottotono senza attaccare lo spazio, siamo partiti con il freno a mano tirato e potevamo fare meglio. Siamo usciti meglio nel secondo tempo. L'episodio di Cangiano? E' rigore, almeno lo vai a rivedere. Il Pescara non è molto considerato in questo momento. Letizia è stato messo dietro perché ho visto che Capellini aveva difficoltà e Letizia ha una visione diversa. Abbiamo avuto poca costruzione e sulle seconde palle arrivavamo in ritardo.
L'infortunio di Brosco ha spostato le cose e Sgarbi è entrato bene. È un santo peccato, archiviamo questa sconfitta ma vedo che questa squadra battaglierà fino alla fine e sono convinto che ne usciremo. Nella fase di possesso dovevamo fare un giro in più, andando diretti non eravamo posizionati bene. nel secondo tempo abbiamo legittimato. Abbiamo preso gol su un rimpallo e sono dettagli che ci vanno contro e su questo dobbiamo alzare l'asticella. Il fallo di Cangiano 8 su 10 lo danno. Siamo stati un po' penalizzati. Mercato? Con la società ho parlato e c'è bisogno di fare qualcosa, trovare giocatore pronti. Ho bisogno di gente che ci creda fermamente, chi non ci crede non può stare con me."

