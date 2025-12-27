Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, sospiro di sollievo per Piccoli: solo una botta al torace nel finale del match di Parma

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 16:15
Giacomo Iacobellis

Buone notizie da Parma in merito alle condizioni fisiche di Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina, uscito tra la paura generale negli ultimi minuti di gioco del match del Tardini, ha lasciato il campo per una forte botta al torace. Il trauma è stato causato da uno scontro in area di rigore, ma fortunatamente si è trattato solo di un grande spavento. Come riportato da FirenzeViola.it, il giocatore sta bene ed è tranquillo: le sue condizioni non sono preoccupanti.

Preoccupa eccome invece la classifica della squadra di mister Vanoli, di nuovo sconfitta a Parma e sempre in ultima posizione.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Continua a non dare le sicurezze che conferiva la scorsa stagione ma è sicuramente incolpevole sulla rete del Parma.

Dodo 5 - Nel primo tempo non riesce a sfondare e prova con qualche cross che non riesce a impensierire i difensori del Parma. Si fa nettamente anticipare da Sorensen nell’azione del vantaggio degli emiliani.

Pongracic 5,5 - Fa subito sentire la sua presenza a Pellegrino che da inizio ad un lungo duello individuale con il centravanti argentino, che spesso perde.

Comuzzo 6,5 - Primo tempo pressoché perfetto in cui è anche decisivo a mettere il pienone e a deviare in corner un tiro a botta sicura di Ondrejka. Leggermente in ritardo su Pellegrino in occasione del gol, avrebbe suoi piedi il gol del pareggio ma Corvi gli nega la gioia con un grandissimo intervento.
Dal 86’ Kouadio sv

Viti 6 - Adattato in un ruolo non suo per sostituire Ranieri, è autore di un primo tempo senza infamia e senza lode. Vanoli lo lascia in panchina all’intervallo.
Dal 45’ Fortini 5 - Appena entrato, si fa anticipare nettamente da Sorensen. Tanti errori anche in fase di possesso, la sua è una gara da dimenticare.

Ndour 5 - Giostra sulla sinistra ma gioca un brutto primo tempo: tanti errori in appoggio, qualche brutto pallone perso e mai pericoloso. Nella ripresa sale leggermente di colpi, dimostrando di essere più a suo agio da mediano, anche se è troppo poco.
Dal 76’ Sohm 5 - Avrebbe l’occasione di mettere a tacere qualche battutina che gli è giunta da Parma al momento della cessione, ma il modo in cui entra in campo le conferma tutte.

Fagioli 5,5 - Mette a servizio della squadra la propria qualità ed è autore di un buon avvio di partita. Cuesta lo capisce, gli piantona addosso un centrocampista, e il regista viola cala alla distanza, rischiando anche di rendersi protagonista di un errore da matita rossa che Pellegrino non sfrutta.

Mandragora 5,5 - Intervento in ritardo su Bernabé dopo circa venti minuti che lo fa giocare ammonito per il resto dei quaranta minuti, non particolarmente brillanti, in cui resta in campo.
Dal 62’ Piccoli 5 - È autore di un buon ingresso in cui crea tanto per i compagni ma sul finale sbaglia clamorosamente l’appuntamento con il gol.

Parisi 5,5 - nel primo tempo ci prova con qualche incursione che non riesce a dare i suoi frutti, troppo in ritardo la chiusura su Britschgi da cui nasce il cross del vantaggio.
Dal 76’ Gosens sv

Gudmundsson 5 - Qualche iniziativa a intermittenza nel primo tempo, ancora meno nella ripresa, dove non lo salva la palla perfetta sulla testa di Piccoli che l’ex Cagliari spreca. I suoi up and down continua ad essere un mistero e deleteri per una squadra che avrebbe bisogno come il pane della sua qualità per uscire da una situazione tragica.

Kean 5 - Le prime conclusioni trovano sempre la respinta dei difensori ducali ma non migliora con il passare dei minuti. Troppo egoista in un contropiede in cui sceglie di calciare (malissimo) anziché servire al centro Piccoli completamente da solo.

All. Vanoli 5 - Squadra che vince non si cambia e per questo il tecnico viola conferma 10/11 della formazione che una settimana fa ha trovato il primo successo in campionato. Dall’altra parte però questa volta non c’è Okoye che ci mette del suo e la Fiorentina continua a mostrare i soliti problemi: fragilità difensiva, difficoltà a segnare e poca personalità nei suoi giocatori più forti. Rivedile la gestione dei cambi. Nove punti fatti in 17 partite: a questa squadra servirà un miracolo per mantenere la categoria.

