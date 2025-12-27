Serie B, 18ª giornata: trova il pari la Samp, Catanzaro invece avanti di un gol

Nel pomeriggio del 26 dicembre, con il big match tra Modena e Monza, ha preso il via la 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con la gara del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto. Alle ore 15:00, però, son scese in campo ben sei partite, che - dato l'orario - hanno da poco mandato in archivio i primi tempi.

Brilla il Catanzaro, che si porta avanti nello scontro di alta classifica con il Cesena, mentre è sfortunata la Virtus Entella sul campo del Venezia; maggior fortuna, quest'oggi, la Samp, che al momento, dopo i primi 45', rimette in piedi la gara contro la Reggiana.

Di seguito, il programma del turno:

SERIE B, 18ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Carrarese – Mantova 0-0

Catanzaro – Cesena 1-0

26' Iemmello

Empoli – Frosinone 1-1

16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)

Juve Stabia - Sudtirol 1-0

19' Maistro

Sampdoria – Reggiana 1-1

14' Portanova (R), 26' Conti (S)

Venezia – Virtus Entella 1-0

17' [aut.] Di Mario (E)

Sabato 27 dicembre

Ore 17.15 - Palermo – Padova

Ore 19.30 - Bari – Avellino

Già giocate

Modena – Monza 1-2

40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)

Spezia – Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

CLASSIFICA

Monza 37*

Frosinone 37

Venezia 32

Cesena 31

Palermo 30

Modena 29*

Catanzaro 28

Juve Stabia 23

Empoli 23

Padova 22

Avellino 21

Reggiana 20

Carrarese 19

Spezia 17*

Südtirol 16

Virtus Entella 16

Bari 16

Mantova 14

Sampdoria 14

Pescara 13*

*una gara in più