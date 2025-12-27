Serie B, 18ª giornata: trova il pari la Samp, Catanzaro invece avanti di un gol
Nel pomeriggio del 26 dicembre, con il big match tra Modena e Monza, ha preso il via la 18ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera alle ore 19:30, con la gara del 'San Nicola' dove il Bari è obbligato al riscatto. Alle ore 15:00, però, son scese in campo ben sei partite, che - dato l'orario - hanno da poco mandato in archivio i primi tempi.
Brilla il Catanzaro, che si porta avanti nello scontro di alta classifica con il Cesena, mentre è sfortunata la Virtus Entella sul campo del Venezia; maggior fortuna, quest'oggi, la Samp, che al momento, dopo i primi 45', rimette in piedi la gara contro la Reggiana.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Carrarese – Mantova 0-0
Catanzaro – Cesena 1-0
26' Iemmello
Empoli – Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia - Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria – Reggiana 1-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S)
Venezia – Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Sabato 27 dicembre
Ore 17.15 - Palermo – Padova
Ore 19.30 - Bari – Avellino
Già giocate
Modena – Monza 1-2
40' Gliozzi (MOD), 50' Azzi (MON), 65' Ravanelli (MON)
Spezia – Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
CLASSIFICA
Monza 37*
Frosinone 37
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29*
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Spezia 17*
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Sampdoria 14
Pescara 13*
*una gara in più