Apre Vlasic, risponde Prati: tra Torino e Cagliari i primi 45 minuti si chiudono sull'1-1

Torino e Cagliari - in campo oggi per la 17^ giornata di Serie A - regalano un primo tempo intenso e nel complesso piacevole, chiuso in parità. Una sfida che Baroni affronta lasciando in panchina Zapata, preferendo schierare dal primo minuto il tandem offensivo composto da Simeone e Adams. Pisacane risponde confermando Kilicsoy - in rete lo scorso weekend contro il Pisa - dal primo minuto e schierando alle sue spalle Gaetano.

Vlasic vero bomber granata, Prati salvatore sardo

Il primo lampo della partita è di marca rossoblù, quando Idrissi entra in area da sinistra e viene messo giù da Paleari: l'intervento del portiere del Toro è rischioso, ma prima di prendere l'avversario cagliaritano arriva sul pallone e quindi l'arbitro - dopo la revisione al monitor - non opta per il calcio di rigore. I sardi si mantengono in zona offensiva e sfiorano il gol al 24', quando Paleari è reattivo su Gaetano evitando poi anche il possibile tapin di Kilicsoy. Scampato il pericolo, la formazione granata non perdona. 4 minuti dopo, infatti, arriva il gol dell'1-0: azione iniziata da Simeone, fermato in area da Caprile. Gineitis si impossessa della sfera e la appoggia ad Adams: assist immediato per Vlasic, che va a segno per la terza partita consecutiva. Doccia fredda per i ragazzi di Pisacane, che però riescono a trovare il pari a un soffio dall'intervallo: corner di Gaetano, spizzata di Mazzitelli e tocco vincente di Prati a due passi dalla porta. Punteggio sull'1-1, ripresa tutta da vivere.

