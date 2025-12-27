Spezia, Donadoni: "Portiamo a casa tre punti importanti ma c'è tanto da fare e migliorare"

Al termine di Spezia-Pescara, sfida vinta dai padroni di casa allo scadere grazie alla rete di Aristico, Roberto Donadoni è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. Queste le dichiarazioni del tecnico ligure riprese dai colleghi di spezia1906.com.

Sulla partita: "

"Il ricovero è sempre più vicino (ride n.d.r.). Per come abbiamo affrontato la gara bisogna essere più bravi a concretizzare. Spesso dico ai ragazzi di avere maggiore cattiveria in tutte le fasi, ma vale sia per quando si deve difendere sia attaccare. Desplanches ha fatto una grande partita, portiamo a casa tre punti importanti ma c'è tanto da fare e da migliorare. Domani ne parleremo ancora".

Sul mercato:

"Quando si avvicina il mercato è tutto un pour parler e poi tra poco si partirà ufficialmente limando le lacune che ognuno pensa di avere. Non so come andranno a finire le cose, ci tengo a dire è che è importante chi resta e chi arriverà abbia la certezza di capire che indossare questa maglia ha un peso. Chi non è soddisfatto e non è contento cerco di renderlo partecipe, ma la cosa fondamentale è che non manchino le motivazioni".