Venezia, Busio stacca il traguardo delle 150 presenze in arancioneroverde: oggi la premiazione

Ultima gara dell'anno solare per il campionato di Serie B, e penultima del girone di andata, con il torneo che osserverà poi una mini sosta post festività natalizie e tornerà in campo il weekend del 10 gennaio; tra i match adesso in campo, quello tra Venezia e Virtus Entella, che alle ore 15:00 ha preso il via presso lo stadio 'Pieluigi Penzo', e ha vissuto un momento importante nel pre. Il centrocampista Gianluca Busio, infatti, è stato premiato per le 150 presenze in maglia neroverde, traguardo raggiunto nel precedente confronto con il Modena.

Il classe 2002, di origini statunitense, non è però quest'oggi in campo (CLICCA QUI per leggere le formazioni ufficiali del confronto), a causa di una squalifica rimediata proprio a seguito della partita contro i canarini, per recidività in ammonizioni, ma niente ha impedito il momento di festa.

Per cronaca, considerando l'accenno fatto prima al match, dopo circa la prima mezzora di gioco, i lagunari sono avanti per una rete e zero, a seguito dall'autogol di Di Mario che ha penalizzato i suoi (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).