Padova, Andreoletti: "Mercato a zero? La butto sull'ironia, perché sono in un club solido"

Claudia Marrone
Oggi alle 15:04
Scenderà in campo alle ore 17:15 il Padova, che in occasione della 18ª giornata del campionato di Serie B - la penultima del girone di andata - farà visita al Palermo: sfida sulla carta proibitiva per i biancoscudati, che hanno però l'obbligo di provare a portare a casa punti preziosi in vista della chiusura dell'anno solare e del primo giro di boa, che si avrà dopo le due settimane di riposo.

In casa biancoscudata, però, c'è anche la problematica legata al calciomercato, perché nei giorni scorsi la nuova commissione indipendente sui conti dei club ha "punito" anche il Padova che adesso, per evitare di operare a saldo zero, dovrà ripianare, con capitali propri, lo squilibrio fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0.8 (varranno chiaramente anche eventuali cessioni). In mezzo, però, una cessione societaria.

Ma sull'argomento, nella conferenza pre gara di ieri, si è detto tranquillo il tecnico Matteo Andreoletti: "Sono molto concentrato sulle partite. Il mercato lascia il tempo che trova e mi è venuto da sorridere pensando al mercato a 0. La butto sull’ironia, ma assolutamente non è motivo di preoccupazione. Le basi della società sono solide e la mia preoccupazione è solo la gara di Palermo. So da dove siamo partiti e mi tengo tutto stretto. Sarebbe un sogno dare ai nostri tifosi una soddisfazione. Il Padova con questi tifosi ha già vinto. Poi noi vogliamo i punti, ma i tifosi hanno già vinto".

