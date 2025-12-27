Nicola sul mercato: "Contento della rosa. Sarà importante capire se qualcuno ha altre esigenze"

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli, valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni sul mercato, riportate dal sito ufficiale del club grigiorosso: "Non parlo di mercato prima di una partita come quella di domani. Senza troppi giri di parole, io sono contento della rosa che ho a disposizione. Sarà importante capire se qualcuno ha esigenze diverse, a fronte di questo faremo un’analisi approfondita tra un paio di settimane".

Nicola ha anche espresso un giudizio sulla partita contro gli azzurri: "Una grandissima opportunità per verificare tutto ciò su cui abbiamo lavorato finora, perché sanno fare tante cose e tutte per bene. La fase difensiva è maniacale, puntuale e qualitativa per spirito ed efficacia, in possesso uniscono abilità individuali eccelse ad organizzazione e umiltà di gestire i momenti della partita. Sanno lavorare di spada e fioretto, interpretare il calcio, come le squadre che lottano ad alti livelli: la vittoria dello scudetto ne è la prova, oltre alle partite di quest’anno, quindi tutto ciò su cui abbiamo lavorato sin qui è la verifica migliore. Io, come i ragazzi, sono curioso perché servirà fare uno step mentale, dovremo essere abili a fare tutto bene e sperare che loro non siano al top della forma. Incontrarli è motivo di gratificazione e sfida, vogliamo fare questo aiutati dal nostro pubblico anche sui contrasti o i palloni recuperati".

Rileggi qui tutte le parole di Nicola!