Serie A, da Dimarco ad Atta: tutti i MVP della 22ª giornata
Arthur Atta ha vinto il premio "Panini Player of the Match" di Verona-Udinese. Grande prestazione del francese, autore di un gol e un assist. Questo il riepilogo di tutti i migliori in campo premiati alla Lega Serie A nell'ultimo turno di campionato:
Inter - Pisa 6-2 - Federico Dimarco
Como Torino 6-0 - Tasos Douvikas
Fiorentina - Cagliari 1-2 - Marco Palestra
Lecce - Lazio 0-0 - Ylber Ramadani
Sassuolo - Cremonese 1-0 - Armand Laurienté
Atalanta - Parma 4-0 - Nikola Krstovic
Genoa - Bologna 3-2 - Junior Messias
Juventus - Napoli 3-0 - Khephrén Thuram
Roma - Milan 1-1 - Mike Maignan
Hellas Verona - Udinese 1-3 - Arthur Atta
