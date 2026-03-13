Lazio, Fabiani: "Crediamo al progetto Sarri. Le discussioni fanno parte del sarrismo"
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Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato a Sky Sport soffermandosi sul rapporto del club biancoceleste col tecnico Maurizio Sarri e sul futuro insieme: "I rapporti belli, anche quelli di coppia, a volte sono un po' conflittuali, è ciò che mantiene il rapporto in vita".
Cosa dice il futuro?
"Questo modus che abbiamo di parlarci è un rapporto teso a migliorare, a spronare, è una critica costruttiva. Nulla di nuovo sotto il sole, se non che il sarrismo è anche questo. Andiamo sui fatti concreti e oggettivi: con Sarri abbiamo stipulato un contratto di 2 anni più uno di opzione, che poi abbiamo tolto proprio perché crediamo nel progetto Sarri. Abbiamo iniziato questo nuovo percorso con Sarri e vorremmo finirlo con Sarri".
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