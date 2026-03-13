Stasera Torino-Parma, i convocati di D'Aversa: un solo giocatore indisponibile
TUTTO mercato WEB
In vista della sfida di questa sera contro il Parma, il tecnico del Torino Roberto D'Aversa ha diramato l'elenco dei convocati. Assente per infortunio il solo Aboukhlal. Questo l'elenco completo:
Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Ismajli, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilic, Ilkhan, Prati, Tameze, Vlasic
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Spalletti e il rinnovo: cosa c'è dietro la scelta di un contratto a breve termine. Andrà bene sia a lui che alla Juventus. Inter-Atalanta vale più di tre punti: Chivu non può riaprire un campionato già chiuso. Ma la Dea ha l'orgoglio ferito
Le più lette
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Juve Stabia, Abate: "Nessun alibi fisico, serve una reazione mentale. Puntiamo dritti alla salvezza"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile