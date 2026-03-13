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Zaccagni: "Sentiamo la passione dei tifosi della Lazio, con il Milan daremo tutto"

Zaccagni: "Sentiamo la passione dei tifosi della Lazio, con il Milan daremo tutto"
foto ANSA
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Tommaso Bonan
Oggi alle 16:47Serie A
Tommaso Bonan
fonte ANSA
Capitano laziale: "Indossare questa maglia è un onore, domenica servirà Lazio perfetta"

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "In questi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l'amore dei tifosi per questi colori". Così Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ai canali ufficiali del club, saluta il ritorno dei tifosi sugli spalti dell'Olimpico nel prossimo match contro il Milan. "Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore e una responsabilità - prosegue Zaccagni -. Sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio perché il loro sostegno è la nostra forza. Daremo tutto, come sempre, per la Lazio. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all'improvviso con uno stadio vuoto. Come ha detto il mister, a volte è persino deprimente. Noi però cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà". Nella sfida al Milan servirà "una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista.

Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa importante composta da tanti grandi calciatori. Ma l'abbiamo preparata bene e siamo pronti" e nella quale Zaccagni cercare di ritrovare la via della rete, che al capitano laziale manca dalla sfida di Coppa Italia giocata proprio contro i rossoneri. "Mi manca tanto segnare. Sto finalmente recuperando la mia forma migliore, purtroppo lo stop di circa un mese mi ha condizionato molto. Ma la mia priorità rimane aiutare la Lazio a vincere", aggiunge. Infine un pensiero sul finale di stagione: "Per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà tempo, il nostro obiettivo ora è il campionato. Ci diamo piccoli obiettivi, ragionando partita per partita. Quando poi arriverà la settimana della sfida contro l'Atalanta, penseremo a quella", conclude. (ANSA).

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