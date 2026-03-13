Sammarco e la nuova coppia gol del Verona: "Ci aspettiamo tanto da Orban e Bowie "

Il tecnico del Verona, Paolo Sammarco, nel corso della conferenza stampa tenuta questo pomeriggio in vista della gara contro il Genoa, ha parlato anche della coppia d'attacco formata da Orban e Bowie. Che ha Bologna ha mostrato quanto si stia iniziando ad integrare bene.

Sulla coppia gol: Orban-Bowie sono bene assortiti?

"Quello che abbiamo visto a Bologna penso che sia nelle loro corde. Sono due giocatori intelligenti che si muovono l'uno per l'altro, capiscono il movimento del compagno e si adeguano. Due giocatori che sanno giocare assieme, hanno caratteristiche diverse. Ci aspettiamo tanto da loro, ma mi aspetto tanto anche da Sarr, ha fatto molto bene, purtroppo gli è stato annullato il gol, anche Mosquera ci può dare una mano".

Lavorare con il sorriso è diverso: che aspettative ci sono per domenica? Qualcuno recupera?

"Vincere è la cosa per cui lavoriamo. C'era un'armonia diversa, più fiducia dentro al gruppo. La partita di Bologna, così come quella con il Napoli, ha dato più certezze. Recupera Lirola, per il resto dovremmo essere gli stessi. Gli altri rientrano la settimana prossima, se tutto va bene".

I nuovi Edmundsson e Bowie hanno portato una mentalità più libera da scorie?

"Avevamo detto che ci aspettavamo un contributo anche per il morale, all'interno della squadra, come hai detto sono liberi mentalmente, non hanno vissuto le difficoltà precedenti. Si sono calati benissimo nella squadra, sia tecnicamente che mentalmente, sono due lottatori che fanno bene al gruppo. Stanno lavorando, c'è ancora da migliorare, ma sono due innesti veramente importanti".