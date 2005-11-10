Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: Barella volto dell'Inter al tappeto nel derby

Undici da incubo di Tuttomercatoweb che vede due squadre spiccare su tutte, loro malgrado: Udinese, con 4 giocatori e Atalanta con 3. Nicolò Barella è il simbolo di un'Inter sconfitta nel derby mentre Lang è l'immagine di un Napoli sterile e sconfitto a Torino. Cutrone paga il rigore fallito contro il Bologna, Jimenez nonostante la vittoria contro la Fiorentina è stato surclassato da Lauriente. Questo il 4-3-3 scelto da Tuttomercatoweb:

Maduka Okoye (Udinese) 4.5

Alex Jimenez (Fiorentina) 4.5

James Abnankwah (Udinese) 4.5

Christian Kabasele (Udinese) 4.5

Hassane Kamara (Udinese) 4.5

Nicolà Barella (Inter) 5

Ederson (Atalanta) 4.5

Mario Pasalic (Atalanta) 4.5

Patrick Cutrone (Monza) 4.5

Nikola Krstovic (Atalanta) 5

Noa Lang (Napoli) 5