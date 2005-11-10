Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: Barella volto dell'Inter al tappeto nel derby

Focus TMW
Serie A, la Flop 11 della 10ª giornata: Barella volto dell'Inter al tappeto nel derbyFocus TMW
autore
Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:23Serie A
autore Gaetano Mocciaro
03.11.2026 14:23Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Undici da incubo di Tuttomercatoweb che vede due squadre spiccare su tutte, loro malgrado: Udinese, con 4 giocatori e Atalanta con 3. Nicolò Barella è il simbolo di un'Inter sconfitta nel derby mentre Lang è l'immagine di un Napoli sterile e sconfitto a Torino. Cutrone paga il rigore fallito contro il Bologna, Jimenez nonostante la vittoria contro la Fiorentina è stato surclassato da Lauriente. Questo il 4-3-3 scelto da Tuttomercatoweb:
Maduka Okoye (Udinese) 4.5
Alex Jimenez (Fiorentina) 4.5
James Abnankwah (Udinese) 4.5
Christian Kabasele (Udinese) 4.5
Hassane Kamara (Udinese) 4.5
Nicolà Barella (Inter) 5
Ederson (Atalanta) 4.5
Mario Pasalic (Atalanta) 4.5
Patrick Cutrone (Monza) 4.5
Nikola Krstovic (Atalanta) 5
Noa Lang (Napoli) 5
Altre notizie Serie A
Oggi
15:53 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 attaccanti dopo 10 giornate: Kvernadze e Varela divisi da un centesimo
15:46 Serie AUfficiale
UfficialeLipani si lega al Sassuolo per i prossimi 5 anni. Il centrocampista ha firmato il rinnovo
15:38 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 10 giornate: allungo Moreira, novità Calò
15:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, i migliori 5 difensori dopo 10 giornate: tandem romanista a braccetto
15:19 Serie A
Il piccolo azionista con la lanterna e l'appello per Del Piero: Juve, gli interventi più improbabili
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi