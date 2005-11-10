È morto Jesus de Miguel. Dal Torino all'Udinese, il cordoglio dei club di Serie A
Tommaso Bonan
Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Jesús de Miguel, avvenuta a meno di 24 ore dal drammatico capitato durante la sfida di Segunda División tra Tenerife e Andorra. L'attaccante 30enne era ricoverato all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria dopo il violento impatto con il portiere dell'Andorra Jesús Owono, nei minuti finali della partita. Nella notte, il Tenerife aveva comunicato un peggioramento del quadro neurologico, stamani la tragica notizia.
Immediati i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio, compresi ovviamente quelli di molte società di Serie A. Eccone alcuni:
Il messaggio dell'Udinese
"Udinese Calcio esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Jesús de Miguel Alameda, calciatore del CD Tenerife. Il Club si stringe attorno alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società spagnola in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Jesús".
Il messaggio del Monza
"AC Monza partecipa al dolore della famiglia di Jesús ed è vicina a tutto il Tenerife per questa terribile tragedia".
Il messaggio del Torino
"Il Torino Football Club si unisce al CD Tenerife nel dolore per la tragica scomparsa di Jesús de Miguel Alameda. Le nostre più sentite condoglianze e il nostro pensiero vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che lo amavano".
Torino Football Club stands alongside CD Tenerife in mourning the tragic passing of Jesús de Miguel Alameda. Our deepest condolences and heartfelt thoughts go out to his family and all those who loved him.— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 3, 2026