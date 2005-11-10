Serie A, la Flop 11 dopo 10 giornate: entrano in squadra due giocatori dell'Atalanta

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Serie A, la Flop 11 dopo 10 giornate: entrano in squadra due giocatori dell'AtalantaFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 14:53Serie A
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03.11.2026 14:53Serie A
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Sei novità nella Flop 11 di Serie A rispetto all'ultimo turno: in difesa Vojvoda, Kabasele e Bernasconi prendono il posto di Britschgi, Caleta-Car e Valdepenas. A centrocampo Fagioli e Pasalic rimpiazzano Unai Gomez e Sierro. In attacco torna El Bilal Touré, gli cede il posto Geubbels. Questo il 4-3-3 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Arijanet Muric (Sassuolo) 5.36
Mergim Vojvoda (Udinese) 5.50
Christian Kabasele (Udinese) 5.33
Diego Carlos (Parma) 5.25
Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.36
Oumar Ngom (Lecce) 5.55
Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.50
Mario Pasalic (Atalanta) 5.50
El Bilal Touré (Parma) 5.45
Nikola Stulic (Lecce) 5.08
Randal Kolo Muani (Juventus) 5.28
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