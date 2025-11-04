Serie A, i migliori 5 difensori dopo 10 giornate: Tiago Gabriel è la novità
Di seguito la Top 5 dei difensori dopo 10 giornate. Esce dalla classifica il bolognese Heggem ed entra il leccese Tiago Gabriel. Dimarco si mantiene al comando, Kempf scavalca Spinazzola e Bastoni. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.60 (10)
2. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
3. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.39 (9)
5. Tiago Gabriel (Lecce) 6.39 (9)
SERIE A - 10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta 1-0
40' Zaniolo
Napoli - Como 0-0
Cremonese - Juventus 1-2
2' Kostic (J), 68' Cambiaso (J), 83' Vardy (C)
Hellas Verona - Inter 1-2
16' Zielinski (I), 40' Giovane (H), 90' + 3 aut. Frese (I)
Fiorentina - Lecce 0-1
23' Berisha
Torino - Pisa 2-2
13' e rig. 29' Moreo (P), 42' Simeone (T), 45' + 3 Adams (T)
Parma - Bologna 1-3
1' Bernabe (P), 17' e 68' Castro (B), 90' + 2 Miranda (B)
Milan - Roma 1-0
39' Pavlovic
Sassuolo - Genoa 1-2
18' Malinovskyi (G), 47' Berardi (S), 90' + 3 Ostigard (G)
Lazio - Cagliari 2-0
65' Isaksen, 90' + 1 Zaccagni
CLASSIFICA
1. Napoli 22
2. Inter 21
3. Milan 21
4. Roma 21
5. Bologna 18
6. Juventus 18
7. Como 17
8. Lazio 15
9. Udinese 15
10. Cremonese 14
11. Atalanta 13
12. Sassuolo 13
13. Torino 13
14. Cagliari 9
15. Lecce 9
16. Parma 7
17. Pisa 6
18. Genoa 6
19. Hellas Verona 5
20. Fiorentina 4
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
4 reti: Castro (Bologna), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli), Simeone (Torino)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri e Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Davis e Zaniolo (Udinese)
11ª GIORNATA
Pisa - Cremonese (7 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Como - Cagliari (8 novembre, ore 15, DAZN)
Lecce - Hellas Verona (8 novembre, ore 15, DAZN)
Juventus - Torino (8 novembre, ore 18, DAZN)
Parma - Milan (8 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Atalanta - Sassuolo (9 novembre, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Napoli (9 novembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Fiorentina (9 novembre, ore 15, DAZN)
Roma - Udinese (9 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Inter - Lazio (9 novembre, ore 20.45, DAZN)
