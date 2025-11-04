Napoli-Eintracht, clima poco sereno: la dirigenza tedesca diserta il pranzo UEFA

È un clima tutt’altro che sereno quello che avvicina Napoli alla sfida con l’Eintracht Francoforte, in programma questo pomeriggio alle 18.45 nell’ambito della quarta giornata di Champions League. Al di là dei divieti e degli scontri del passato, si segnalano attriti anche fra le rispettive dirigenze. O, quantomeno, mancati appuntamenti.

Niente pranzo UEFA. Non si è celebrato né oggi, né ieri sera, il consueto appuntamento tra le rispettive dirigenze, una prassi consolidata nelle competizioni europee. Il motivo, spiega Il Mattino, è da ascrivere alla decisione dei vertici del club tedesco, che hanno disertato l’incontro con De Laurentiis. Nessun problema con il Napoli in sé, in realtà, ma la polemica da Francoforte nasce in relazione al divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori tedeschi - e anche a quelli residenti in provincia di Bergamo, visto il legame tra le due tifoserie - per il timore di evitare scontri. Una prassi tristemente consolidata per il calcio italiano, ma che all’estero viene vissuta come una stranezza e che aveva portato anche a un comunicato dell’Eintracht al momento della disposizione del Viminale.

I precedenti, in ogni caso, restano preoccupanti. Nel 2023 circa seicento tifosi dell’Eintracht devastarono le strade del centro storico di Napoli, venendo a contatto sia con la polizia che con i sostenitori azzurri. Scene che si sono cercate di impedire, vietando appunto il viaggio dalla Germania.