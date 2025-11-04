TMW Parma, domani gli esami di Estevez e Circati. Valeri tenta il recupero per sabato

Il Parma è tornato ad allenarsi questa mattina in vista del match di sabato sera contro il Milan, valido per l'11^ giornata di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW, per gli esami di Nahuel Estevez e Alessandro Circati sarà necessario attendere fino a domani perché sono previsti ulteriori accertamenti. Entrambi comunque mancheranno al Tardini tra 4 giorni. L'obiettivo è quello di recuperare Emanuele Valeri almeno per la panchina.

La classifica in questo momento vede i crociati al 16° posto a quota 7 punti, frutto di una vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. I gialloblù hanno segnato 5 gol, mentre ne hanno subiti 12. A Cuesta servirà un'impresa contro la squadra di Allegri, che arriva decisamente in forma e anche molto motivata dopo il successo per 1-0 ai danni della Roma nel posticipo della domenica di Serie A.

Probabile che recuperino pure Pulisic e Rabiot, che aggiungeranno sicuramente personalità, imprevedibilità e qualità alla manovra del Diavolo. Da capire se andranno solo in panchina o se partiranno titolari.