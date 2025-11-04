Ufficiale
Arzignano, ecco il nuovo allenatore: Daniele Di Donato torna sulla panchina del club veneto
TUTTO mercato WEB
Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata: Daniele Di Donato è il nuovo tecnico dell'Arzignano. Il tecnico classe '77 prende il posto dell'esonerato Bianchini. Di seguito la nota del club:
"La società FC Arzignano Valchiampo dà il Bentornato al Tecnico Daniele Di Donato, protagonista della prima storica promozione in Serie C del Club nella stagione 2018/2019.
Da oggi nuovo Allenatore della Prima Squadra Gialloceleste, sarà accompagnato anche dal Preparatore Atletico Nicola Albarella".
Altre notizie Serie C
Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei tifosi bianconeri
Editoriale di Raimondo De Magistris Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Le più lette
3 Meglio questa Serie A o altri campionati praticamente già decisi a novembre? Punti di forza e punti deboli delle nuove sette sorelle del nostro calcio
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Cori razzisti dopo Ravenna–Ascoli. Il Giudice Sportivo chiede l’identificazione dei tifosi bianconeri
Pronostici
Calcio femminile