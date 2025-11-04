"Se arrivo a otto gol mi mangio un topo". La strana scommessa di Kouan del Cosenza

"Se arrivo ad otto gol mi mangio un topo". È questa la scommessa lanciata dal centrocampista del Cosenza Christian Kouan. In occasione di un incontro con i tifosi, l'ivoriano ai microfoni di Lupisinasce, ha lanciato questa particolare sfida. Kouan ha già segnato tre reti in questo campionato, ne mancano cinque per raggiungere questo particolare traguardo.

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Team Altamura-Cosenza 1-1

76' Kouan (C), 83' Florio (TA)

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)

Casarano-Monopoli 1-3

16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Crotone-Trapani 1-2

17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)

Potenza-Foggia 3-0

29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi

Giugliano-Siracusa 2-1

25' Balde (G), 63' Prado (G), 74' Gudelevičius (S)

Latina-Salernitana 0-0

Benevento-Sorrento 1-1

32' Manconi (B), 89' D'Ursi (S) - [al 68' espulso Ceresoli (B)]

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti