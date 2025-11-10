Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 11 giornate: ecco come chiude Juric
Queste le medie voto degli allenatori dopo 11 giornate. Ivan Juric chiude la sua esperienza all'Atalanta con una media comunque al di sopra della sufficienza: 6.14. Solo un tecnico fin qui è sotto il 6 ed è Kosta Runjaic. Bene l'esordio di De Rossi e Vanoli.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.59 (11)
2. Paolo Vanoli (Fiorentina) 6.50 (1)
3. Cristian Chivu (Inter) 6.45 (11)
4. Massimiliano Allegri (Milan) 6.41 (11)
5. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.36 (11)
6. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.32 (11)
7. Davide Nicola (Cremonese) 6.27 (11)
8. Luciano Spalletti (Juventus) 6.25 (2)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.23 (11)
10. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.09 (11)
12. Antonio Conte (Napoli) 6.09 (11)
13. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.05 (11)
14. Alberto Gilardino (Pisa) 6.05 (11)
15. Carlos Cuesta (Parma) 6.05 (11)
16. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.00 (11)
17. Maurizio Sarri (Lazio) 6.00 (11)
18. Marco Baroni (Torino) 6.00 (11)
19. Daniele De Rossi (Genoa) 6.00 (1)
20. Kosta Runjaić (Udinese) 5.95 (11)