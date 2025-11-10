Ufficiale Albin Ekdal lascia il calcio giocato: lo svedese vanta oltre 300 presenze in Serie A

Albin Ekdal, a 36 anni, ha deciso di dire basta con il calcio giocato. Il centrocampista svedese, ex Cagliari, ha disputato ieri la sua ultima gara da professionista con la maglia del Djurgarden, vittorioso per 1-3 sul campo dell’Osters. Nel corso della sua carriera, Ekdal ha collezionato oltre 450 presenze tra i professionisti, arricchite da 15 gol.

Cresciuto nelle giovanili dell'IF Brommapojkarna, Ekdal ha debuttato da professionista in Allsvenskan nel 2007, per poi approdare in Italia nel 2008 con la Juventus, dove ha iniziato una carriera che lo ha visto collezionare oltre 300 presenze in Serie A, rappresentando sei diversi club: Juventus, Siena, Cagliari, Bologna, Sampdoria e Spezia. A livello internazionale, ha rappresentato la Svezia in 70 partite tra il 2011 e il 2023, partecipando a Europei 2016 e Mondiali 2018, con un ruolo da titolare fino ai quarti di finale contro l'Inghilterra. In Serie A, Ekdal si è affermato come un "regista arretrato" o mediano di contenimento, capace di coprire più ruoli (dal centrale al box-to-box), con un focus su recuperi palla, passaggi filtranti e leadership in fasi di non possesso, anche se non è mai stato un bomber (media di 0,05 gol a partita).

Il suo stile elegante ma tenace lo ha reso un veterano rispettato, con una media voto intorno al 6/10 nelle stagioni di picco, influenzata da cartellini gialli frequenti (circa 0,3 per 90 minuti). Dopo l'ultima esperienza italiana con lo Spezia nella stagione 2022-2023 (31 presenze, 0 gol, 2 assist), Ekdal è tornato in Svezia nel 2024 firmando con il Djurgårdens IF in Allsvenskan, chiudendo così il suo ciclo in Serie A a 34 anni, senza titoli vinti nel torneo ma con un contributo solido alla longevità di squadre di medio-bassa classifica.