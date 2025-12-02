Serie A, i migliori 5 difensori dopo 13 giornate: Tiago Gabriel torna in graduatoria
Una novità nella Top 5 dei difensori dopo 13 giornate di Serie A. Tiago Gabriel ritorna in graduatoria approfittando della serata no del bolognese Heggem. Per il resto confermate le prime 4 posizioni. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Federico Dimarco (Inter) 6.50 (13)
2. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
3. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.44 (8)
4. Alessandro Bastoni (Inter) 6.38 (12)
5. Tiago Gabriel (Lecce) 6.33 (12)
- - -
SERIE A - 13ª GIORNATA
Como - Sassuolo 2-0
14' Douvikas, 53' Moreno
Genoa - Hellas Verona 2-1
21' Belghali (H), 40' Colombo (G), Thorsby (G)
Parma - Udinese 0-2
11' Zaniolo, 65' Davis
Juventus - Cagliari 2-1
26' Esposito (C), 27 e 45' + 1 Yildiz (J)
Milan - Lazio 1-0
51' Leao
Lecce - Torino 2-1
20' Coulibaly (L), 22' Banda (L), 57' Adams (T)
Pisa - Inter 0-2
69' e 83' Lautaro Martinez
Atalanta - Fiorentina 2-0
41' Kossounou, 52' Lookman
Roma - Napoli 0-1
36' Neres
Bologna - Cremonese 1-3
31' Payero (C), 35' e 50' Vardy (C), 45' + 3 rig. Orsolini (B)
CLASSIFICA
1. Milan 28
2. Napoli 28
3. Inter 27
4. Roma 27
5. Como 24
6. Bologna 24
7. Juventus 23
8. Lazio 18
9. Udinese 18
10. Sassuolo 17
11. Cremonese 17
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Lecce 13
15. Cagliari 11
16. Genoa 11
17. Parma 11
18. Pisa 10
19. Fiorentina 6
20. Hellas Verona 6
MARCATORI
6 reti: Orsolini (Bologna) e Lautaro Martinez (Inter)
5 reti: Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Leao e Pulisic (Milan)
4 reti: Castro (Bologna), Bonazzoli e Vardy (Cremonese), Bonny (Inter), Yildiz (Juventus), Anguissa e De Bruyne (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)
PROSSIMO TURNO
Sassuolo - Fiorentina (6 dicembre, ore 15, DAZN)
Inter - Como (6 dicembre, ore 18, DAZN)
Verona - Atalanta (6 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Cremonese - Lecce (7 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Cagliari - Roma (7 dicembre, ore 15, DAZN)
Lazio - Bologna (7 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Napoli - Juventus (7 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Parma (8 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Genoa (8 dicembre, ore 18, DAZN)
Torino - Milan (8 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.