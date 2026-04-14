L'avventura di Fullkrug al Milan è quasi terminata: il Diavolo non lo riscatterà in estate

L'avventura di Niclas Fullkrug al Milan è praticamente già finita. Arrivato nel mercato di gennaio, complice anche un infortunio al dito di un piede che lo ha condizionato, non è riuscito a esprimere tutto il suo valore e così con Allegri ha trovato poco spazio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Diavolo non spenderà 5 milioni di euro per attivare l'opzione e riscattarlo dal West Ham.

Il tedesco farà dunque ritorno agli Hammers in Premier League, salvo poi partire nuovamente in estate. Il 33enne è rimasto in campo per 537 minuti, tutti in Serie A, spalmati su 16 partite, segnando solo un gol contro il Lecce. Il centravanti ha vestito le maglie di Werder Brema, Hannover, Norimberga, Borussia Dortmund, West Ham, Greuther Furth e Milan. Inoltre è sceso in campo 24 volte con la Germania, segnando 14 reti.

L'attacco è uno dei problemi principali del Milan, che tra Fullkrug, Leao, Pulisic, Gimenez e Nkunku non è riuscito a trovare una coppia titolare. In estate Tare dovrà fare degli acquisti e delle scelte forti, perché l'ultimo attaccante che è riuscito ad andare sopra i 20 gol con la maglia rossonera è stato Zlatan Ibrahimovic nel 2011-2012 e, per un club del genere, è un limite.