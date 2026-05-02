Serie A, la classifica aggiornata: Genoa, è quasi fatta per la salvezza
Lo 0-0 tra Atalanta e Genoa fa felice solo i rossoblù, virtualmente salvi ma che potrebbero esserlo aritmeticamente qualora la Cremonese non dovesse battere la Lazio. Questa la classifica aggiornata di Serie A dopo il sabato calcistico:
35ª GIORNATA
Pisa - Lecce 1-2
52' Banda, 56' Leris, 65' Cheddira
Udinese - Torino 2-0
45' + 1 Ehizibue, 51' Kristensen
Como - Napoli 0-0
Atalanta - Genoa 0-0
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)
CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 70
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 62
6. Roma 61
7. Atalanta 55
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Udinese 47
11. Sassuolo 46
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 40
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)