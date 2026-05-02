Genoa a un passo dalla salvezza, Vasquez: "Ci siamo rialzati dopo un inizio difficile"

Johan Vasquez ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio del Genoa sul campo dell'Atalanta. Ecco le sue parole:

Genoa a un passo dalla salvezza dopo un inizio stagione complicato

"Abbiamo avuto un inizio difficile. Credo che faccia parte del calcio. Ma ci siamo rialzati tutti, merito della squadra e dello staff. Eravamo ultimi, ma abbiamo avuto una grande anima. Sono contento, i tifosi lo sentono. Mancano tre partite, vogliamo godercela nel nostro stadio".

Su Bijlow, MVP della partita

"Si impegna, fa lezioni di italiano. Ragazzo meraviglioso, si è abituato alla cultura italiana. Non è facile da chi viene da fuori".