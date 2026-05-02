Arezzo, i tifosi celebrano la promozione con uno striscione: "ABBiamo scritto la storia"

L’Arezzo è tornato in campo a pochi giorni dalla vittoria del campionato, coronata all’ultima giornata dopo il lungo duello con l’Ascoli, e ha vissuto un’altra serata di festa davanti ai propri tifosi nella gara di Supercoppa.

La promozione, arrivata al termine di una stagione combattuta e più sofferta rispetto ad altri percorsi recenti come quelli di Vicenza e Benevento, è stata celebrata anche sugli spalti con grande entusiasmo.

Il momento più significativo è arrivato proprio dalla curva, dove è apparso uno striscione dedicato alla squadra: “Con il fiato in gol fino alla vittoria, insieme aBBiamo scritto la storia”.

Un messaggio che sintetizza il legame tra squadra e ambiente, in una stagione che ha riportato l’Arezzo ai vertici e che ora prosegue tra celebrazioni e nuovi obiettivi sportivi.