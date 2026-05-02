Roma F., Giugliano: "Scudetto non scontato, spero tante ragazze restino"

La Roma Femminile festeggia lo Scudetto dopo il successo decisivo contro la Ternana Femminile, e tra le protagoniste più emozionate c’è Manuela Giugliano, che ai microfoni di Rai Sport ha raccontato tutta la sua soddisfazione per un traguardo storico.

“Diciamo che è quasi scontato: amo la Roma, questa grande famiglia, le persone che ci lavorano e tutto ciò che rappresenta questo club. È la dimostrazione dell’impegno, dei sacrifici e della fiducia che la società ha sempre avuto in noi”, ha dichiarato la centrocampista, sottolineando il forte legame con l’ambiente giallorosso.

Sulla sua permanenza futura, Giugliano ha lasciato intendere la volontà di continuare: “Ho ancora un anno di contratto e ci stiamo lavorando. Amo questa città, i tifosi e questa squadra. Ci sono tutte le basi per continuare insieme”.

Poi l’analisi dello Scudetto appena conquistato: “Sono felicissima, quasi non ci credo. È lo Scudetto meno scontato, perché all’inizio nessuno avrebbe puntato su di noi. Con un allenatore nuovo, tante ragazze arrivate da poco e poca esperienza internazionale non era semplice, ma abbiamo dimostrato cuore e attaccamento alla maglia”.

La giocatrice ha poi sottolineato il contributo del gruppo: “Le veterane hanno aiutato a trasmettere cosa significhi indossare questa maglia, e tutte hanno risposto nel modo giusto”.

Infine uno sguardo al futuro: “Spero che molte ragazze restino, perché sono la forza di questa squadra. Da qui dobbiamo ripartire per costruire qualcosa di ancora più importante. Dedico questo successo alla mia famiglia e al futuro della Roma: continuiamo a sognare insieme”.