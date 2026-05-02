Volata Champions League, calendari a confronto: Napoli, ci sei quasi. Juve per l'allungo
Corsa Champions League alle battute conclusive: il Napoli pareggia a Como e si avvicina sempre più alla qualificazione. Milan che se vince contro il Sassuolo si troverà nella stessa posizione, avvicinandosi in modo deciso. Grande occasione per la Juventus contro il Verona già retrocesso, i bianconeri potrebbero portarsi a +5 sul Como in attesa che si giochi Roma-Bologna. Anche un solo punto della squadra di Spalletti estrometterà aritmeticamente l'Atalanta. Gli orobici, pareggiando contro il Genoa, sono a un passo dal dire addio anche all'Europa League e non gli resta che tifare Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, per non perdere anche il posto Conference.
Questi i calendari a confronto delle squadre impegnate nella corsa Champions, Europa League e Conference:
2. NAPOLI 70 punti
36ª giornata, Napoli - Bologna
37ª giornata, Pisa - Napoli
38ª giornata, Napoli - Udinese
3. MILAN 67 punti
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari
4. JUVENTUS 64
35ª giornata, Juventus - Hellas Verona
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Torino - Juventus
5. COMO 62
36ª giornata, Hellas Verona - Como
37ª giornata, Como - Parma
38ª giornata, Cremonese - Como
6. ROMA 61
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Parma - Roma
37ª giornata, Roma - Lazio
38ª giornata, Hellas Verona - Roma
7. ATALANTA 55
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Atalanta - Bologna
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta