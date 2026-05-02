Bijlow è MVP di Atalanta-Genoa. E parla già italiano: "Spero di conquistarmi il Mondiale"

Justin Bijlow è il "Panini Player of the Match" di Atalanta-Genoa. Decisivo l'olandese nel mantenere la porta inviolata a Bergamo. E ai microfoni di Sky ha dimostrato di essere una persona particolarmente sveglia, basti pensare che dopo 4 mesi che è in Italia ha parlato nella nostra lingua. Cosa per nulla banale considerando come qualche collega ancora preferisca l'inglese, magari dopo 6 anni nel nostro Paese…

"È un buon risultato per noi, ho pensato che è stata una partita molto difficile ma la nostra squadra ha fatto un grande lavoro. Sono molto contento" sono le parole di Bijlow, che ha come obiettivo il Mondiale con l'Olanda:

"Spero di andare al Mondiale, la prima cosa è lavorare bene al Genoa e vedremo. Ce la sto mettendo tutta".