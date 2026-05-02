Atalanta-Genoa 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino di Atalanta-Genoa 0-0
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (12’ st Hien), Ahanor; Zappacosta (40’ st Musah), de Roon (31’ st Pasalic), Ederson, Zalewski; De Ketelaere (31’ st Samardzic); Krstovic, Scamacca (12’ st Raspadori). A disp.: Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bakker, Kossounou, Bellanova, Sulemana. All.: Raffaele Palladino.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli (41’ st Martin), Amorim (25’ st Messias), Frendrup, Ellertsson; Vitinha (41’ st Masini), Ekhator (25’ st Malinovskyi); Colombo (11’ st Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Otoa, Ouedraogo, Onana, Cornet. All.: Daniele De Rossi.
ARBITRO: Pezzuto di Lecce.
AMMONITI: Ederson (A), Krstovic (A); Amorim (G).