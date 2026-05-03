Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna è ottavo da solo, Cagliari a +9 sulla zona rossa
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Bologna e Cagliari non si fanno male, al Dall'Ara la sfida valida per il 35° turno di Serie A finisce 0-0. Grazie a questo punto la squadra di Italiano si piazza provvisoriamente da sola in ottava posizione, a quota 49 lunghezze, mentre quella di Pisacane sale a quota 37, insieme alla Fiorentina e quindi a +9 sulla Cremonese. Di seguito la graduatoria aggiornata:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 70 (35)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Como 62 (35)
Roma 61 (34)
Atalanta 55 (35)
Bologna 49 (35)
Lazio 48 (34)
Udinese 47 (35)
Sassuolo 46 (34)
Parma 42 (34)
Torino 41 (35)
Genoa 40 (35)
Cagliari 37 (35)
Fiorentina 37 (34)
Lecce 32 (35)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (35)
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