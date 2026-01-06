Serie A, la classifica aggiornata: il Como aggancia Juve e Roma. Pisa fanalino di coda

Il Como di Cesc Fabregas vede la Champions League: con il successo sul Pisa maturato questo pomeriggio, la formazione lombarda aggancia Juventus e Roma a 33 punti, al quarto posto nella classifica della Serie A. Anche se bianconeri e giallorossi potranno virtualmente superare i lariani nel corso di questa giornata, è un aggancio vero e proprio perché hanno lo stesso numero di partite giocate.

Resta delicata la posizione della squadra di Alberto Gilardino, fanalino di coda del campionato di Serie A e che ora rischia di vedersi staccare da Fiorentina ed Hellas Verona, rispetto a cui ha due e una gara in più.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 39 punti (17 partite giocate)

Milan 38 (17)

Napoli 37 (17)

Como 33 (18)

Juventus 33 (18)

Roma 33 (18)

Bologna 26 (17)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (18)

Sassuolo 23 (18)

Torino 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (18)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Hellas Verona 12 (17)

Fiorentina 12 (18)

Pisa 12 (19)