Live TMW Sassuolo, Thorstvedt: "Ho fatto 7-8 mesi fuori, ora sto meglio. Volpato? Può aiutare senza Berardi"

"Con la palla loro sono bravi, forti, noi dobbiamo pensare alla prossima". Ha esordito così Kristian Thorstvedt in conferenza stampa dopo il 2-0 incassato contro il Como.

Oggi hai giocato più avanzato...

"Posso giocare mezzala, vicino alla porta, oggi non ho fatto tanto ma volevo essere nell'area a fare gol e assist".

Che difficoltà avete avuto?

"Loro sono bravi a trovare l'uomo libero, noi dobbiamo sempre pensare a coprire spazio e uomo. Sono contento di tornare a giocare, ho fatto 7-8 mesi fuori, adesso mi sento meglio di prima".

TMW - Come sta Berardi? E che differenze ci sono tra il ko in campionato e in Coppa Italia?

"Non è mai un bene se un giocatore si ferma da solo. Sulla differenza tra la Coppa Italia e il campionato avevamo meno titolari la prima volta, oggi invece siamo stati più bravi a creare".

TMW - E Volpato? Era molto sconsolato e frustrato per il gol sciupato...

"Lui è molto bravo, un giocatore di tanto talento. Anche lui era emozionato, la scorsa partita quando è entrato ha fatto un bell'assist. Per noi è un giocatore molto importante e senza Berardi può aiutare".

Finisce la conferenza stampa.