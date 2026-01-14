Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli rallenta, l'Inter può scappare
Il recupero della 16^ giornata di Serie A tra Napoli e Parma (gara rinviata a dicembre per la Supercoppa Italiana) finisce 0-0. Con questo risultato del Maradona, gli azzurri ottengono il terzo pareggio consecutivo in campionato, attestandosi a 40 punti assieme al Milan che però deve giocare domani col Como. Il Parma sale a 22 agganciando la Cremonese.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 40
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Verona 13*
20. Pisa 13
* una partita in meno
