Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli risponde all'Inter e aggancia il Milan
Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna a vincere. Contro il Sassuolo basta una rete di Lobotka nei primi minuti di gioco. Partenopei che agganciano momentaneamente il Milan, impegnato domani a San Siro contro il Lecce e restano a -6 dall'Inter capolista. Prosegue il momento no del Sassuolo, alla terza sconfitta consecutiva, ancora senza gol segnati. Solo tre punti nelle ultime sette giornate per i neroverdi, frutto di altrettanti pareggi. L'ultima gioia per la squadra di Fabio Grosso risale al 6 dicembre, 3-1 contro la Fiorentina. Questo il quadro della 21ª giornata:
Pisa - Atalanta 1-1
83' Krstovic (A), 87' Durosinmi (P)
Udinese - Inter 0-1
20' Lautaro Martinez
Napoli - Sassuolo 1-0
7' Lobotka
Cagliari - Juventus (ore 20.45)
Parma - Genoa (18 gennaio, ore 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, ore 15)
Torino - Roma (18 gennaio, ore 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, ore 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, ore 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, ore 20.45)
CLASSIFICA
1. Inter 49
2. Milan 43
3. Napoli 43
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34
7. Atalanta 32
8. Bologna 30
9. Lazio 28
10. Udinese 26
11. Torino 23
12. Sassuolo 23
13. Cremonese 22
14. Parma 22
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17
18. Fiorentina 14
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 13
MARCATORI
11 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)