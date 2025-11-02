Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter aggancia la Roma al 2° posto, Verona terzultimo
L'Inter di Chivu ringrazia la Dea bendata per l'autorete di Frese nel finale e aggancia la Roma al secondo posto in classifica, dopo aver espugnato il Bentegodi di Verona. Di seguito la graduatoria aggiornata dopo le prime quattro gare valide per la decima giornata di Serie A:
Napoli 22 (10)
Roma 21 (9)
Inter 21 (10)
Milan 18 (9)
Juventus 18 (10)
Como 17 (10)
Bologna 15 (9)
Udinese 15 (10)
Cremonese 14 (10)
Sassuolo 13 (9)
Atalanta 13 (10)
Lazio 12 (9)
Torino 12 (9)
Cagliari 9 (9)
Parma 7 (9)
Lecce 6 (9)
Pisa 5 (9)
Verona 5 (10)
Fiorentina 4 (9)
Genoa 3 (9
